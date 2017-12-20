ЕС ожидает от участников СЦКК мер для возобновления работы в Донбассе

БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз ожидает, что участники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) примут меры, чтобы СЦКК возобновил свою работу и продолжил разрешать возникающие проблемы, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, покинули территорию ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

"Вывод Россией ее контингента из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) также ведет к серьезным негативным последствиям для поддержания перемирия и стабилизации на линии соприкосновения. Мы ожидаем, что обе стороны примут все необходимые меры, чтобы СЦКК мог возобновить свою ключевую роль в разрешении серьезных вопросов безопасности на месте", — отметил представитель ЕС, заявление которого распространила Европейская внешнеполитическая служба.

ЕС также заявляет, что гуманитарная ситуация на востоке Украины резко ухудшилась, наблюдается наибольшее число нарушений режима прекращения огня с февраля 2017 года.

"Размещение вооруженных сил вблизи жилых районов и стрельба из мест расположения и в направлении важных инфраструктурных объектов демонстрируют полное безразличие к жизням людей. Необходима большая сдержанность и дальнейшие усилия по обеспечению безопасности поставок воды и энергии", — заявил представитель главы дипломатии ЕС.