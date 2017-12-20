МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В преддверии новогодних праздников на Украине увеличилось количество жалоб на продажу просроченных продуктов в торговых сетях, сообщают "Вести" со ссылкой на киевскую Госпродпотребслужбу.

На данный момент в ведомство поступило несколько сотен обращений по поводу просроченного товара в магазинах.

"К концу года мы фиксируем значительное увеличение жалоб киевлян на просроченные или некачественные продукты, которые они покупают в столичных магазинах", — отметил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По словам руководителя украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, количество несвежей и некачественной продукции постоянно увеличивается и даже может достигать 50%. Украинские производители пользуются предпраздничным ажиотажем, когда потребительский спрос доходит до своей пиковой отметки.

"Сейчас собственники торговых сетей чувствуют себя абсолютно свободно в отношении реализации просроченных товаров", — заявил Дорошенко "Вестям".

Как отмечают в столичной Госпродпотребслужбе, с момента подачи жалобы до самой проверки проходит от двух недель до двух месяцев, и зачастую несвежая продукция к этому моменту уже отсутствует.

В супермаркетах Киева журналистов заверили, что проблем с фальсификатом в магазинах нет.

Однако, поговорив с бывшим продавцом одной из торговых сетей столицы, авторы статьи убедились в обратном.

"Мы колбасу и рыбу перефасовывали по несколько раз. Продлевали жизнь до того времени, пока явно не было видно, что продукты несвежие", — рассказал украинскому изданию продавец.

В статье отмечается, что максимальный штраф за реализацию некачественной продукции составляет 170 гривен (357 рублей — Прим. ред.).