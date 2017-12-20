Болгария заморозила сделку с Россией по ремонту МиГ-29 из-за жалобы Украины

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Болгария приостановила сделку по ремонту самолетов МиГ-29 с Россией из-за жалобы украинской компании "Укроборонпром". Об этом заявил министр обороны страны Красимир Каракачанов, сообщает телеканал БТВ.

По словам главы ведомства, после достижения договоренности о том, что российская компания РСК "МиГ" отремонтирует 15 самолетов, украинская сторона подала жалобу в Комиссию по защите конкуренции. Это вынудило власти приостановить процесс.

Каракачанов отметил, что "Укроборонпром" не имеет ни лицензии на производство необходимых Болгарии работ по обслуживанию самолетов, ни возможностей к их выполнению.

То, что делает компания — это "попытка саботировать решение министерства напрямую вести переговоры с РСК "МиГ", заявил глава оборонного ведомства.

Кроме того, в жалобе украинской стороны есть недостатки, которые ей необходимо устранить до пятницы, подчеркнул он.

Задержка сделки по ремонту МиГ-29 "парализует" болгарскую военную авиацию, добавил Каракачанов.

В декабре министерство обороны Болгарии предложило российской самолетостроительной корпорации "МиГ" четырехлетний контракт на техническое обслуживание 15 истребителей МиГ-29. В ведомстве объявили, что договор рассчитан на четыре года, его стоимость составляет 81,3 миллиона левов (49 миллионов долларов).