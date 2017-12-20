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В мире

В Киеве упрекнули Совбез ООН за отсутствие ответа на "российскую агрессию"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Декабрь 2017 (290)
22:2420.12.2017
812765
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины. Архивное фотоЗдание Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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ООН, 20 дек — РИА Новости. Совет Безопасности ООН не смог дать надлежащий ответ на "агрессивные действия" России в отношении Грузии и Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями инициативной группы Первое декабря говорит об усилении украинской группировки на Донбассе. 20 декабря 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
Порошенко на фоне перемирия заявил об усилении группировки в Донбассе

На заседании Совбеза ООН по проблематике вызовов международному миру и безопасности Кислица заявил, что "действия России подорвали и продолжают подрывать основанную на международном праве систему и представляют прямую угрозу международному миру и безопасности". Он также заявил об "агрессивной политике РФ по отношению к соседям", сообщив о том, что в 2008 году Россия "вторглась в Грузию и оккупировала часть ее территории, в 2014 году она незаконно оккупировала и попыталась аннексировать Крым".

"Смог Совет Безопасности отреагировать надлежащим образом? Ответ хорошо известен", — сказал замглавы МИД Украины.

Заместитель постпреда РФ при ООН Петр Ильичев обратил внимание, что в своей речи представитель Украины "умышленно забыл упомянуть" о таких первопричинах конфликта на юго-востоке Украины, как зарубежная поддержка "таких подрывных процессов, как неконституционная смена или захват власти".

Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
Будут ли "Соединенные Штаты Европы" воевать с Россией

"О каком соблюдении прав может говорить представитель страны, руководство которой пришло к власти в результате государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года? Именно тогда началась данная трагедия. Путь к разрешению конфликта известен – полное выполнение киевскими властями минских договоренностей, поддержанных резолюцией Совета Безопасности 2002", — заявил Ильичев.

Зампостпреда Украины при ООН Юрий Витренко в ответном слове заявил, что Россия "не имеет ни легального, ни морального права высказываться по Украине в этом совете" и "читать лекции".

Украинский солдат. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Зампостпреда Ильичев в свою очередь отметил, что доказательств звучащим на разных площадках заявлениям про российскую агрессию "как не было, так и нет". "Зато есть доказательства бесчисленных нарушений украинской стороной международного права. Эти факты регулярно публикуются представителями ООН и международных организаций", — сказал дипломат. "Сколько еще вам надо разрушить больниц, школ, жилых домов, чтобы, наконец, образумиться, остановить эту бойню и сесть за стол переговоров с собственными гражданами, которых вы до сих пор называете не иначе, как террористами?", — обратился он к украинской делегации.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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Выполнение Минских соглашений
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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий Леонов
Это пёрл дня, - Киев упрекнул даже ООН,...не себя же.
22:36
20.12.2017
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tvell
Какой министр такие и замы !!! Реакция обиженной девицы !!!
22:38
20.12.2017
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