Генсек ООН подсчитал среднюю продолжительность конфликтов в мире

ООН, 21 дек — РИА Новости. Средняя продолжительность конфликтов в мире достигает сегодня 20 лет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Количество вооруженных конфликтов в глобальных масштабах сократилось, но на Ближнем Востоке и в районах Африки возникали новые. Конфликты становятся более трудноразрешимыми. Они длятся дольше — в среднем более 20 лет", — заявил Гутерреш, выступая на заседании Совбеза ООН по проблематике вызовов международному миру и безопасности.

Глава всемирной организации отметил, что урегулирование конфликтных ситуаций усугубляется тем, что вооруженные группы "конкурируют за контроль над органами власти, природными ресурсами и территорией, и, будучи экстремистскими группами с абсолютистскими требованиями, они не оставляют места для демократии".

"Предотвращение конфликтов должно быть во главе всей нашей работы. Лучше предотвратить конфликт, чем потом пытаться разрешить его", — обратился генсек к членам Совбеза.