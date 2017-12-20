Трамп назвал принятие налоговой реформы подарком к Рождеству

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "прекрасным подарком к Рождеству" решение палаты представителей конгресса одобрить проект налоговой реформы.

Обе палаты конгресса США ранее одобрили законопроект по налоговой реформе, теперь документ поступит на подпись президенту.

"Я обещал американскому народу большие и прекрасные налоговые послабления к Рождеству. Люди получили их с окончательным голосованием (по реформе)", — говорится в заявлении Трампа, поступившем в РИА Новости.

Президент назвал законопроект историческим и поблагодарил законодателей, которые его поддержали.

"Сокращая налоги и реформируя нашу нарушенную систему, мы добавляем ракетное топливо в двигатель нашей экономики", — сказал Трамп, заверив, что "Америка снова побеждает и мы развиваемся как никогда прежде".

Президент выразил уверенность в том, что "по всей стране распространяется дух оптимизма". Он также подчеркнул, что уровень безработицы продолжает снижаться.

Ключевым нововведением реформы является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. По мысли авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом.

Законопроект также предполагает снижение налогообложения для большинства категорий физических лиц. При этом послабления для физических лиц введены лишь на десятилетний срок. Для некоторых категорий американцев налоги повысятся, поскольку законопроект упраздняет ряд важных налоговых вычетов. Реформа также предполагает упрощение налогового кодекса, который считается чрезмерно сложным.

По различным подсчетам, снижение налогов вызовет дополнительный дефицит федерального бюджета США на сумму до 1,5 триллиона долларов в ближайшие десять лет.

Законопроект был принят при поддержке Республиканской партии, тогда как демократическое меньшинство в обеих палатах конгресса выступает резко против.