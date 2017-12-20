Судьбу находящихся в багдадской тюрьме россиянок решит суд Ирака

ГРОЗНЫЙ, 20 дек – РИА Новости. Судьбу россиянок, находящихся в багдадской тюрьме, будет решать суд Ирака, заявил журналистам в среду член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

По словам сенатора, в настоящее время в багдадской тюрьме находятся 68 россиянок и 108 детей, их имена известны.

"Со временем становится труднее и тяжелее в правовом плане возвращать наших граждан на родину. Наши женщины, начиная с 14 лет, не подпадают под амнистию, их дела будут рассматриваться в багдадском суде по уголовным делам, и от решения суда будет зависеть их дальнейшая судьба. Все женщины проходят по двум статьям – терроризм и незаконное пересечение госграницы Ирака", — уточнил сенатор.

Сенатор отметил, что глава Чечни Рамзан Кадыров дал ему поручение нанять адвокатов для защиты интересов российских граждан в судах Ирака.

"Мы уже нашли двух адвокатов, которые приступили к работе", — отметил Сабсаби.

Он подчеркнул, что возвращение россиянок на родину будет зависеть от сроков, которые им даст суд Багдада.

"Месяц назад мы могли называть какие-то сроки, но сейчас только суд Багдада по уголовным делам может это определить, возвращение зависит от сроков, которые им дадут", — сказал Сабсаби.

Он предположил, что процесс может продлиться не меньше трех месяцев.

"Главное то, что сегодня этим женщинам ничто не угрожает, поскольку бывают случаи, что люди просто исчезают и их не находишь, мы будем делать все, чтобы их вернуть поскорее", — подчеркнул сенатор.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.