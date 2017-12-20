Президент Молдавии считает, что страна "не выживет" без России

КИШИНЕВ, 20 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что без стратегического партнерства с Россией республика "не выживет".

"Если у Молдавии не будет хороших отношений с Россией, то Молдавии как государства не будет. У нас есть реальный шанс – это следующий год после парламентских выборов попытаться как-то устоять в этой борьбе между Западом и Востоком, сохранить нейтралитет, объединить страну и идти дальше", — сказал Додон в ходе прямой линии.

По его словам, если республика упустит этот шанс, "то через пять-шесть лет Молдавии просто может и не быть".

При этом Додон отметил, что республика должна стараться сохранить отношения и с Евросоюзом.

Додон неоднократно говорил, что попытки испортить отношения Кишинева и Москвы приведут к печальным последствиям. Президент противостоит парламентскому большинству и правительству, настаивая на сближении с Москвой. Он блокирует инициативы проевропейских властей, при этом его предложения не находят поддержки среди депутатов.

Россия, в свою очередь, неоднократно обвиняла молдавские власти в недружественных действиях по отношению к Москве. Так, в июне Кишинев выслал российских дипломатов за то, что они якобы вербовали граждан страны для участия в конфликте на востоке Украины. В российском ведомстве назвали такие обвинения "пустой болтовней".

Кроме того, в понедельник МИД страны вызвал для консультаций посла республики в России Андрея Негуцу, связав это решение с "преследованием и запугиванием" Москвой молдавских политиков.