МИД Британии считает, что выход РФ из СЦКК может навредить мирному процессу

ЛОНДОН, 20 дек – РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании обеспокоен прекращением работы РФ в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), считает, что это решение подрывает процесс реализации минских договоренностей.

"Великобритания обеспокоена решением России выйти из СЦКК на Украине. Это решение рискует серьезно подорвать мирный процесс на основе минских договоренностей, в котором СЦКК играет особую роль. Оно также будет иметь серьезные последствия для тех, кто сейчас находится в регионе, в том числе для мониторинговой миссии ОБСЕ, поскольку СЦКК помогал в осуществлении перемирий на востоке Украины", — говорится в заявлении МИД Великобритании.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, покинули территорию ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.