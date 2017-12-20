В США не комментируют слухи о понижении статуса визита Трампа в Британию

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Представитель Белого дома сообщил РИА Новости, что пока нет информации о предстоящем визите президента США Дональда Трампа в Великобританию.

"Нам пока нечего объявить", — сообщил представитель Белого дома, отвечая на вопрос о публикации британских СМИ про понижение статуса визита с государственного до рабочего.

В офисе премьер-министра Великобритании также отказались прокомментировать РИА Новости данные публикации.

Приглашение королевы Елизаветы Второй посетить Великобританию с госвизитом передала Трампу премьер Великобритании Тереза Мэй во время поездки в Вашингтон в начале года. Тогда порядка двух миллионов британцев подписали петицию с требованием отменить госвизит президента США. Их возмущение вызвал введенный Трампом временный запрет на въезд в США гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана).

В декабре некоторые СМИ сообщили, что визит американского лидера в Британию может быть отложен из-за критических высказываний британского премьера Терезы Мэй в связи с очередными публикациями Трампа в Twitter . Президент США разместил в своем аккаунте ссылки на опубликованные Джайдой Франсен, являющейся одним из лидеров британской ультраправой организации Britain First, видеоролики антимусульманского содержания. В двух сюжетах, подлинность которых неизвестна, предположительно, мусульмане-иммигранты атакуют людей, в одном из роликов — разбивают статую Девы Марии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно заявляла, что публикации Трампа не повлияют на планируемый госвизит президента США в Британию и отношения между странами останутся прежними.