Порошенко предложил ввести в состав СЦКК представителей Германии и Франции

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко предложил ввести в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) представителей Германии и Франции.

"И доверия будет больше, и прозрачности будет больше, и эффективность будет выше", — цитирует Порошенко сайт главы украинского государств.

В понедельник российская сторона сообщила о прекращении деятельности в рамках СЦКК. В МИД заявили, что Киев создал "напряженную морально-психологическую обстановку" и препятствовал работе. Например, офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.

Во вторник офицеры ВС, входящие в состав совместного центра, покинули территорию ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

СЦКК сформировали из офицеров Генштабов России и Украины по поручению президентов двух стран. Центр создали после заключения Минских соглашений, которые направлены на разрешение конфликта в Донбассе.

В среду власти самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что создадут свое представительство при СЦКК. Это связано с обострившейся ситуацией на линии соприкосновения.