Представительство ЛНР в СЦКК обратилось к ОБСЕ с призывом повлиять на Киев

ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко обратился с письмом к главе СММ ОБСЕ на Украине Эртурулу Апакану с просьбой призвать Киев не обострять конфликт в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Обстановка в Луганской народной республике на линии боевого соприкосновения остается сложной и напряженной. Украинская сторона продолжает игнорировать заключенные в Минске договоренности о соблюдении режима прекращении огня", — говорится в тексте письма.

Уточняется, что 18 декабря значительная территория ЛНР, в том числе жилые кварталы населенных пунктов и социально значимые объекты гражданской инфраструктуры, подверглись обстрелам из арторудий калибром 152 миллиметра с украинской стороны.

"В Стаханове в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ осколочные ранения получили три мирных жителя, еще одна женщина умерла от сердечного приступа. Получили повреждения различной степени 11 многоквартирных девятиэтажных домов, 9 частных домовладений и поликлиника, поврежден газопровод", — сообщается в письме.

Уточняется, что в результате обстрелов в Калиново были выведены из строя 34 трансформатора, 1807 абонентов остались без электричества. В Первомайске повреждены более 10 жилых домов, столовая, агрегатный завод, а также высоковольтная линия электропередачи.

"Вследствие чего обесточена Западная фильтровальная станция четвертого подъема в Стаханове и прекращена подача воды потребителям населенных пунктов Брянка, Кировск и Стаханов", — уточнил Филипоненко.

Подчеркивается, что найденные на месте осколки подтверждают использование украинскими силовиками запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения.

"В связи вышеизложенным просим Вас призвать украинскую сторону к отказу от эскалации конфликта, проводимых провокаций и строго придерживаться достигнутых в Минске договоренностей", — говорится в тексте письма за подписью Филипоненко.