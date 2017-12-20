Киевский суд продлил арест российского военнослужащего Баранова

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Подольский районный суд Киева продлил до 6 марта 2018 года срок ареста похищенного Службой безопасности Украины (СБУ) на границе с Крымом российского военнослужащего Александра Баранова, которому предъявили обвинения в дезертирстве из рядов украинской армии и госизмене, сообщил РИА Новости в среду адвокат обвиняемого Валентин Рыбин.

Ранее установленный судом срок содержания под стражей Баранова истекал 6 января.

"Продлевали арест до 6 марта", — сказал Рыбин по итогам судебного заседания по делу Баранова в среду.

Баранов вместе со своим сослуживцем Максимом Одинцовым были задержаны Службой безопасности Украины 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны РФ расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали.

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