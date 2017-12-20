Минфин США объяснил внесение Кадырова в санкционный список

Главное за 20 декабря 2017 года (11)

ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Президент Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список США с формулировкой "за нарушение прав человека", говорится в официальном сообщении минфина США, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Рамзана Кадырова – за… грубые нарушения, признанные все мировым сообществом прав человека,… таких как свобода вероисповедания, свободное выражение мнения, собрания, права на справедливый суд и демократических выборов в России", — сообщает ведомство.

В документе говорится, что Кадыров контролирует администрацию, якобы причастную к исчезновениям и убийствам "без суда и следствия". Также минфин США заподозрил главу Чечни в акциях против политических оппонентов.