Волкер призвал к прекращению огня в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (273)

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал к прекращению огня в Донбассе и отведению тяжелого вооружения, которое запрещено минскими соглашениями.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик ранее подтвердил, что контактная группа в среду по Украине договорилась о перемирии в Донбассе с 00.00 по киевскому времени (01.00 мск) 23 декабря.

"Необходимы прекращение огня и отведение тяжелого вооружения согласно Минским соглашениям в кратчайшие сроки"", — написал Волкер в Twitter в среду вечером.

В последние дни ситуация в Донбассе ухудшилась, стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта, рост числа обстрелов также фиксируют наблюдатели СММ ОБСЕ. Президент украины Петр Порошенко в среду вечером дал поручение усилить группировку украинских военных на линии разграничения в Донбассе, не исключает дальнейшей эскалации ситуации.