Президент Польши решил подписать спорные законы, несмотря на санкции

ВАРШАВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял решение подписать спорные законы о судебной реформе, несмотря на начало санкционной процедуры ЕК.
"Хочу проинформировать, что принял решение. Это были президентские проекты законов. Я принял решение о подписании этих законов", — сказал Дуда, выступая со специальным заявлением.
Еврокомиссия (ЕК) в среду приняла решение начать санкционную процедуру в отношении Польши за допущенное, по мнению исполнительной коллегии Евросоюза, властями этой страны отступление от демократических норм в результате судебной реформы.
Ранее польский сенат принял окончательную редакцию спорных законов о Верховном суде и Национальном судебном совете, проект которых предложил президент Анджей Дуда. При этом в ходе рассмотрения в сейме в проекты были внесены поправки, с учетом которых документы значительно отличаются от предложенных президентом и вновь вызывают критику со стороны оппозиции.
В процедурном порядке первоначально решение Еврокомиссии должны утвердить не менее 22 из 28 государств ЕС. Если это произойдет, окончательное решение надлежит единогласно принять 28 главам государств и правительств.