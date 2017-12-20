МИД Польши раскритиковал решение ЕС о санкциях против Варшавы

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) приняла решение начать санкционную процедуру в отношении Польши. В МИД Польши это решение раскритиковали.

"Польша с болью принимает запуск Европейской Комиссией санкциооной процедуры в порядке статьи 7, который в сущности своей имеет характер политический, а не юридический", — говорится заявлении польского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве заявили, что государство готово отстаивать свои интересы в суде Евросоюза.

МИД рассчитывает, что "независимый и беспристрастный судебный орган" не будет руководствоваться "предвзятыми политическими оценками".

При этом в ведомстве подчеркнули, что готовы к переговорам.

Политическое решение

О том, что решение о введении санкций носит политический характер заявила также пресс-секретарь правящей партии Польши Беата Мазурек.

"То, что делают европейские чиновники, это действие политическое, а не по существу ", — сказала Мазурек.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро отметил, в свою очередь, что Варшава продолжит законодательную реформу, несмотря на санкции. Об этом также заявил президент страны Анджей Дуда.

Санкций не будет

При этом опрошенные РИА Новости эксперты выразили мнение, что Еврокомиссия в конечном итоге не станет применять санкции в отношении Варшавы, стороны смогут найти компромисс.

"Польша в целом очень часто занимает позицию, которая идет вразрез с общей линией Евросоюза, и во многом это, конечно, связано с позицией правящей партии Польши. Но это из ряда вон выходящее событие, безусловно", — считает заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина. Она отметила, что "польская евроскептичность существует не первый год".

Заведующий кафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников в свою очередь подчеркнул, что ЕК ранее уже обсуждала возможность применения этой статьи, в частности, в отношении Австрии, "но предпочитала обходиться иными неформальными способами воздействия на те страны, которые, по мнению их коллег по Евросоюзу, в той или иной степени нарушают принцип демократического устройства".

Причины для санкций

Данная мера запускается в отношении государства ЕС впервые. Причиной для применения седьмой статьи стало допущенное Варшавой, по мнению исполнительной коллегии Евросоюза, отступление от демократических норм в результате судебной реформы.

По словам вице-председатель ЕК Франс Тиммерманса, у Еврокомиссии "нет других вариантов". Он сообщил, что ЕК уведомит о своем решении Совет ЕС. Вместе с тем Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия готова в консультациях с Советом ЕС и Европарламентом пересмотреть принятое исполнительной коллегией решение, если власти Польши в ближайшие три месяца выполнят требования Брюсселя по внесению надлежащих поправок в судебное законодательство.

Применение седьмой статьи чревато для Польши лишением права голоса в Совете ЕС, в случае если другие страны-члены сообщества одобрят такое решение.

Между тем, по мнению первого председателя Европейского совета (2009-2014) Хермана Ван Ромпея, лишить Польшу голоса в Совете ЕС за имеющее место, по мнению институтов сообщества, отступление от демократических норм нереально, поскольку "уже сейчас очевидно", что среди стран-членов ЕС по этому вопросу не будет достигнуто требуемое единогласие.