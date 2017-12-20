В ЛНР назначили руководителя представительства при СЦКК

ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. И.о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко занял должность руководителя представительства ЛНР в Совместной центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Ранее власти ЛНР решили создать свое представительство при СЦКК.

"Руководителем представительства Луганской народной республики в Совместном центре координации и контроля и Минском переговорном процессе назначен Юрий Филипоненко", — сообщили в пресс-центре.

МИД РФ ранее сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, покинули территорию ДНР и ЛНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины. Позже российские офицеры из состава СЦКК пересекли границу с Украиной и вернулись в РФ.