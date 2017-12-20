Британия законодательно закрепит право граждан на высокоскоростной интернет

ЛОНДОН, 20 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство решило законодательно гарантировать гражданам право на высокоскоростной интернет к 2020 году, говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Соединенного Королевства.

"Универсальный высокоскоростной доступ в интернет станет стандартом. Это даст к 2020 году всем в Великобритании доступ в интернет на скоростях как минимум в 10 мегабит в секунду. По заявлению независимого регулятора Ofcom, именно такая скорость отвечает потребностям средней семьи", — говорится в заявлении.

Консультации о введении государственного стандарта на доступ в интернет начались летом, после утверждения стратегии по развитию цифровой экономики.

"Правительство определяет формат закрепления в законодательстве права на скоростной интернет. Законопроект будет рассмотрен в начале следующего года вместе с детальным отчетом о проведенных консультациях. Как ожидается, на реализацию нового стандарта потребуется два года", — отмечается в сообщении.

Летом британская телекоммуникационная компания BT обратилась к правительству с предложением по собственной инициативе сделать стандартом высокоскоростной интернет по всей Британии. Однако кабинет министров, поблагодарив компанию, решил, что это следует закрепить законодательно.

Источник РИА Новости в палате общин британского парламента заявил, что законопроект с высокой долей вероятности будет принят быстро.

"Это услуга, которую сегодня мы можем назвать жизненно необходимой, особенно для жителей труднодоступных и отдаленных регионов. Мы (парламентарии) поддержим инициативу. Это хороший шаг, но предстоит еще много сделать для развития мобильного интернета. Некоторые регионы Шотландии попросту отрезаны от жизни из-за отсутствия быстрого мобильного интернета", — сказал собеседник агентства, член Шотландской национальной партии.