США хотят "ответственных отношений" с Москвой, заявил Хантсман

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Власти США хотят "ответственных отношений" с Москвой, заявил в среду посол США Джон Хантсман.

"Я знаю, куда хочет привести наши отношения (РФ и США) президент, потому что он сам мне об этом сказал. Я знаю, что по этому поводу думает конгресс. Они хотят, чтобы это были ответственные отношения. Да, у них есть большие вопросы по поводу вмешательства в выборы 2016 года и большая озабоченность по поводу нарушения международного права, когда речь заходит о Крыме и Донбассе. Но они также полагают, что мы можем делать два дела одновременно", — сказал Хантсман в интервью изданию "Сноб".

"Мы можем разбираться с вопросами, в которых не соглашаемся, и при этом смотреть в будущее, в котором должно быть больше открытости, прозрачности, хорошего диалога и решений некоторых из этих вопросов", — добавил дипломат.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется спецпрокурором США и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержало 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.