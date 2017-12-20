США хотят "ответственных отношений" с Москвой, заявил Хантсман

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Власти США хотят "ответственных отношений" с Москвой, заявил в среду посол США Джон Хантсман.
"Я знаю, куда хочет привести наши отношения (РФ и США) президент, потому что он сам мне об этом сказал. Я знаю, что по этому поводу думает конгресс. Они хотят, чтобы это были ответственные отношения. Да, у них есть большие вопросы по поводу вмешательства в выборы 2016 года и большая озабоченность по поводу нарушения международного права, когда речь заходит о Крыме и Донбассе. Но они также полагают, что мы можем делать два дела одновременно", — сказал Хантсман в интервью изданию "Сноб".
"Мы можем разбираться с вопросами, в которых не соглашаемся, и при этом смотреть в будущее, в котором должно быть больше открытости, прозрачности, хорошего диалога и решений некоторых из этих вопросов", — добавил дипломат.
Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержало 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.