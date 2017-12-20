Санкций не будет: эксперты считают, что ЕК и Польша найдут компромисс

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не станет применять санкции в отношении Польши из-за проводимой в стране судебной реформы, стороны смогут найти компромисс, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

ЕК в среду приняла решение начать санкционную процедуру в отношении Польши за допущенное, по мнению исполнительной коллегии Евросоюза, властями этой страны отступление от демократических норм в результате судебной реформы. Речь идет о применении в отношении Польши статьи 7 договора о Европейском союзе. ЕК из-за реформирования польской судебной системы ранее пригрозила Варшаве активацией данной статьи, что чревато для Польши лишением права голоса в Совете ЕС, в случае если другие страны сообщества одобрят такое решение.

Очередное предупреждение

"Польша в целом очень часто занимает позицию, которая идет вразрез с общей линией Евросоюза, и во многом это, конечно, связано с позицией правящей партии Польши. Но это из ряда вон выходящее событие, безусловно", — считает заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина. Она отметила, что "польская евроскептичность существует не первый год".

Заведующий кафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников в свою очередь подчеркнул, что ЕК ранее уже обсуждала возможность применения этой статьи, в частности, в отношении Австрии, "но предпочитала обходиться иными неформальными способами воздействия на те страны, которые, по мнению их коллег по Евросоюзу, в той или иной степени нарушают принцип демократического устройства".

"Сейчас, судя по всему, ЕК предполагает, что такое мягкое воздействие на Польшу уже будет неэффективно, либо что реализуемая в Польше судебная реформа уже чрезмерно существенно нарушает принцип разделения властей", — сказал он.

Санкций не будет

Эксперты сошлись во мнении, что в результате ЕК не станет применять санкции в отношении Польши. "Обе стороны решили отстаивать свои принципы, но по идее должны прийти к компромиссу", — заявила Бабынина.

"Скорее, следует рассматривать это решение ЕК как еще одну попытку оказать давление на Польшу и вынудить власти Польши пересмотреть реализуемую там реформу судебной системы", — считает Кавешников.

Эксперт убежден, что "ряд стран-членов ЕС не будут готовы априори поддержать мнение Европейской комиссии: прежде всего, речь идет о некоторых странах Восточной Европы, прежде всего, о странах Вышеградской четверки".

"Я полагаю, что в сложившейся ситуации Польша постарается объяснить, возможно, в довольно категоричной форме своим коллегам по ЕС суть проводимых реформ, необходимость этих реформ и будет настаивать на том, что эти вопросы входят в исключительную компетенцию польского государства и что ЕС не имеет права в это вмешиваться", — заявил собеседник агентства.

С Brexit не сравнится

Бабынина полагает, что лишение Польши голоса в Совете ЕС станет худшим последствием и, "конечно, это будет грандиозный скандал".

Кавешников предположил, что "будут ограничены перечисления в адрес Польши, идущие по различным программам ЕС, как региональная, сельскохозяйственная политика и другие формы финансовой поддержки".

"Безусловно, это решение ЕК создаст дополнительную напряженность между государствами-членами, однако я бы не стал преувеличивать значение этого факта и проводить какую-то параллель с Brexit, потому что масштаб событий несоизмерим", — подчеркнул он.