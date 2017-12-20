Санкций не будет: эксперты считают, что ЕК и Польша найдут компромисс

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не станет применять санкции в отношении Польши из-за проводимой в стране судебной реформы, стороны смогут найти компромисс, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
ЕК в среду приняла решение начать санкционную процедуру в отношении Польши за допущенное, по мнению исполнительной коллегии Евросоюза, властями этой страны отступление от демократических норм в результате судебной реформы. Речь идет о применении в отношении Польши статьи 7 договора о Европейском союзе. ЕК из-за реформирования польской судебной системы ранее пригрозила Варшаве активацией данной статьи, что чревато для Польши лишением права голоса в Совете ЕС, в случае если другие страны сообщества одобрят такое решение.
Очередное предупреждение
"Польша в целом очень часто занимает позицию, которая идет вразрез с общей линией Евросоюза, и во многом это, конечно, связано с позицией правящей партии Польши. Но это из ряда вон выходящее событие, безусловно", — считает заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина. Она отметила, что "польская евроскептичность существует не первый год".
"Сейчас, судя по всему, ЕК предполагает, что такое мягкое воздействие на Польшу уже будет неэффективно, либо что реализуемая в Польше судебная реформа уже чрезмерно существенно нарушает принцип разделения властей", — сказал он.
Санкций не будет
Эксперты сошлись во мнении, что в результате ЕК не станет применять санкции в отношении Польши. "Обе стороны решили отстаивать свои принципы, но по идее должны прийти к компромиссу", — заявила Бабынина.
Эксперт убежден, что "ряд стран-членов ЕС не будут готовы априори поддержать мнение Европейской комиссии: прежде всего, речь идет о некоторых странах Восточной Европы, прежде всего, о странах Вышеградской четверки".
"Я полагаю, что в сложившейся ситуации Польша постарается объяснить, возможно, в довольно категоричной форме своим коллегам по ЕС суть проводимых реформ, необходимость этих реформ и будет настаивать на том, что эти вопросы входят в исключительную компетенцию польского государства и что ЕС не имеет права в это вмешиваться", — заявил собеседник агентства.
С Brexit не сравнится
Кавешников предположил, что "будут ограничены перечисления в адрес Польши, идущие по различным программам ЕС, как региональная, сельскохозяйственная политика и другие формы финансовой поддержки".
"Безусловно, это решение ЕК создаст дополнительную напряженность между государствами-членами, однако я бы не стал преувеличивать значение этого факта и проводить какую-то параллель с Brexit, потому что масштаб событий несоизмерим", — подчеркнул он.