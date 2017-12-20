Турция обвинила США в давлении на другие страны перед голосованием в ГА ООН

АНКАРА, 20 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил США в запугивании и угрозах в адрес других стран в связи с голосованием на чрезвычайном заседании Генассамблеи ООН в четверг за резолюцию с осуждением признания США Иерусалима столицей Израиля.

США 18 декабря заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции, призывающей отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую будет вынесен проект резолюции по Иерусалиму состоится 21 декабря.

Ранее в среду стало известно, что глава МИД Турции лично отправится в США, чтобы принять участие в работе специальной сессии Генассамблеи ООН.

"Мы знаем, что США, которые остались в одиночестве, обратились к методу угроз. Они говорят: "Мы проследим, кто и как голосовал, доложим президенту, запишем названия стран". Что вы будете делать, записав их? Тоже оккупируете эти страны или будете их наказывать? Эпоха изменилась. Ни одна уважающая себя страна не поддастся подобному давлению. Каждый будет принимать решение в соответствии со своей совестью. США нужно отказаться от этих методов", — сказал Чавушоглу журналистам перед вылетом в Нью-Йорк. Трансляцию вел телеканал TRT.

Он выразил надежду, что ООН сможет защитить интересы народа Палестины.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

В СБ ООН 18 декабря состоялось голосование по проекту резолюции, предложенному Египтом от имени "арабской группы". Документ признавал не имеющими законной силы все решения и действия, направленные на изменение облика, статуса и демографического состава Иерусалима, призывал все государства воздерживаться от открытия в этом городе дипломатических представительств в соответствии с требованием резолюции Совета 478 (1980). Резолюция не была принята, так как делегация США проголосовала "против". Все остальные члены Совета проголосовали "за".