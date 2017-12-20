СДПГ и альянс Меркель начнут переговоры о формировании кабмина ФРГ 7 января

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Социал-демократы ФРГ и альянс Меркель договорились начать официальные предварительные переговоры о формировании правительства 7 января, сообщает издание Focus.

Как пишет издание, 12 января будут подведены итоги зондирующих переговоров. Об этом сообщили партии в среду после семичасового совещания в Берлине.

Вопрос о переговорах между альянсом Ангелы Меркель и СДПГ встал после того, как канцлер не сумела договориться о коалиции с двумя другими партиями. Если коалиционное правительство не будет создано, Германии грозят новые выборы.