В Иракском Курдистане протестующие подожгли офисы нескольких партий

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Протестующие в Иракском Курдистане подожгли в среду офисы двух партий, передает телеканал Rudaw.

По данным телеканала, антиправительственные протесты продолжаются третий день в нескольких городах Иракского Курдистана. В городе Калъат-Диза на северо-востоке Ирака протестующие подожгли здание партии "Курдский исламский союз". В городе Ранья подожгли офис движения "Горран". Как сообщает телеканал, после протестующие направились к месту нахождения партии "Исламская группа".

Во вторник в демонстрациях в разных районах Иракского Курдистана погибли не менее семи человек и более 80 пострадали. Протесты начались в связи с задержкой зарплаты и тяжелой экономической ситуацией в автономии. Протестующие напали на один из офисов ведущей "Демократической партии Курдистана" (ДПК) и сожгли его.