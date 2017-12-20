Грызлов: обмен пленными в Донбассе должен состояться до Нового года

МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Контактная группа по Донбассу подтвердила стремление провести обмен пленными до новогодних и рождественских праздников, заявил журналистам постпред РФ в группе Борис Грызлов.

"Контактная группа подтвердила стремление произвести обмен удерживаемыми лицами до новогодних и рождественских праздников в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями", — сообщил Грызлов по окончании переговоров в Минске..

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74.