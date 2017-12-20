В Литве появятся спецпрокуроры по делам о политической коррупции

ВИЛЬНЮС, 20 дек – РИА Новости. Литовский Сейм одобрил поправки к закону о прокуратуре, которые призваны улучшить работу прокуроров, занимающихся расследованием коррупционных преступлений. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу канцелярии парламента.

Законопроект был представлен в сентябре. Министр юстиций Милда Вайнюте подчеркнула, что этот закон будет полезен при борьбе с коррупцией.

По словам чиновника, спецпрокурор получит возможность расследовать дела, в которых подозреваются государственные и муниципальные власти, имеющие иммунитет от уголовного преследования и судебных разбирательств.

Принятые поправки должны улучшить нормативно-правовое регулирование в области защиты общественных интересов. Также они позволят создать благоприятные условия для выполнения прокурорами своих обязанностей. Так, предлагается увеличить таким сотрудникам прокуратуры зарплату и предоставить дополнительные социальные гарантии.

За внесение поправок проголосовали 78 депутатов, четыре человека были против, 22 члена парламента воздержались.

Накануне президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон о декларации имущества, согласно которому сотрудники государственного аппарата должны предоставлять информацию о своем имуществе. Эти поправки также направлены на борьбу с коррупцией.

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