В ДНР заявили, что готовы соблюдать объявленное с 23 декабря перемирие

ДОНЕЦК, 20 дек — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова соблюдать объявленное с 23 декабря перемирие в Донбассе, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Руслан Якубов.

Ранее постпред РФ на переговорах по Украине в Минске Борис Грызлов сообщил, что контактная группа высказалась за прекращение огня в Донбассе с полуночи 23 декабря.

"Вооруженные силы ДНР всегда соблюдали договоренности, достигнутые в Минске. Как всегда, так и в этот раз мы готовы соблюдать режим прекращения огня, объявленный с 23 декабря, и надеемся, что это перейдёт в долгосрочное перемирие", — сказал он.

Представители ДНР в контактной группе по Украине также напомнили о необходимости публикации сторонами конфликта приказов о прекращении огня, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР на переговорах в Минске Дениса Пушилина.

"Учитывая возрастающую динамику обстрелов, а только вчера, по данным СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ, количество нарушений составило около 6,5 тысячи, и понимая необходимость организации действующего режима тишины, Донецкая народная республика подтвердила свою приверженность режиму прекращения огня с 00.00 23 декабря 2017 года (по киевскому времени)", — написала Талакина на своей странице в Facebook.