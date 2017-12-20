Контактная группа договорилась о прекращении огня в Донбассе

МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине договорилась о прекращении огня в Донбассе с полуночи 23 декабря, заявил журналистам российский постпред на переговорах Борис Грызлов.

"Контактная группа подчеркнула необходимость обеспечить мир и спокойствие на Донбассе в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками. Руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями, контактная группа подтвердила приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с нуля часов 23 декабря 2017 года", — сообщил он по окончании переговоров в Минске.

Это подтвердил и cпецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Кроме того, участники группы подтвердили стремление провести обмен пленными до праздников, добавил Грызлов. Ранее Украина и ДНР и ЛНР согласовали списки: Киев должен передать 306 человек, а республики — 74.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках уже выразили готовность соблюдать перемирие.

"Вооруженные силы ДНР всегда соблюдали договоренности, достигнутые в Минске. Как всегда, так и в этот раз мы готовы соблюдать режим прекращения огня, объявленный с 23 декабря, и надеемся, что это перейдет в долгосрочное перемирие", — сказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации Руслан Якубов.

О том же заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. При этом он выразил надежду, что командование силовиков не будет использовать режим тишины для провокаций перед Новым годом и Рождеством.

Участники переговоров в Минске уже много раз договаривались о всеобъемлющем и бессрочном прекращении огня, однако ни разу его не удавалось установить надолго: и самопровозглашенные республики, и Киев вскоре заявляли о возобновлении обстрелов.