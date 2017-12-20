Контактная группа договорилась о прекращении огня в Донбассе

МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине договорилась о прекращении огня в Донбассе с полуночи 23 декабря, заявил журналистам российский постпред на переговорах Борис Грызлов.
Это подтвердил и cпецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Кроме того, участники группы подтвердили стремление провести обмен пленными до праздников, добавил Грызлов. Ранее Украина и ДНР и ЛНР согласовали списки: Киев должен передать 306 человек, а республики — 74.
В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках уже выразили готовность соблюдать перемирие.
О том же заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. При этом он выразил надежду, что командование силовиков не будет использовать режим тишины для провокаций перед Новым годом и Рождеством.
Участники переговоров в Минске уже много раз договаривались о всеобъемлющем и бессрочном прекращении огня, однако ни разу его не удавалось установить надолго: и самопровозглашенные республики, и Киев вскоре заявляли о возобновлении обстрелов.