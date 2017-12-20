В Стамбуле отменили новогодние торжества из-за террористической угрозы

АНКАРА, 20 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Администрация муниципалитета Бейоглу Стамбула отменила празднование Нового Года на центральной площади Таксим и туристической улице Истикляль из-за угрозы теракта, заявил начальник управления безопасности муниципалитета Бейоглу Исмаил Кылыч в среду.

"Меры безопасности в новогоднюю ночь будут повышены до высшего уровня, в два раза по сравнению с прошлыми годами. Чтобы граждане смогли чувствовать себя в безопасности, никаких общественных празднований не будет. Будет запрещено массовое скопление людей. Такие меры будут приняты в районе улицы Истикляль, на площади Таксим, в других центральных районах города", — цитирует Кылыча агентство DHA.

В ночь на 1 января в Стамбуле произошло нападение на ночной клуб Reina. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Исполнитель теракта, уроженец Узбекистана Абдулкадыр Машарипов, был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенъюрт в Стамбуле.

*Террористическая организация, запрещенная в России.