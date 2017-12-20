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"Пропагандистские мифы": в Крыму оценили резолюцию ГА ООН по полуострову

17:3320.12.2017
(обновлено: 17:36 20.12.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовВид на город Ялту с горы Ай-Петри. Архивное фотоВид на город Ялту с горы Ай-Петри. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, осудив "временную оккупацию Россией части украинской территории". Документ уже прокомментировали в республике.

Пропагандистские мифы

Так, глава Крыма Сергея Аксенова заявил, что резолюция "транслирует пропагандистские мифы Киева".

"Террористический киевский режим вообще не имеет никакого права рассуждать о правах человека", — написал Аксенов на странице в Facebook.

По его словам, такие резолюции подрывают авторитет ООН. Он напомнил, что решение о воссоединении с Россией было свободным выбором крымчан.

На заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad
"Конъюнктурный документ". Политолог о принятой ГА ООН резолюции по Крыму

Глава Крыма подчеркнул, что за другую резолюцию — предложенную Россией, о борьбе с героизацией нацизма ГА ООН проголосовали 133 страны.

"Против выступили только Украина и США. Страны-изгои", — подчеркнул Аксенов.

Не отражает ситуации на полуострове

По словам депутата Госсовета Крыма Владислав Ганжара, резолюция никак не отражает ситуацию, которая сложилась на полуострове.

"Никакие права человека, национальных меньшинств в Республике Крым не нарушаются. Наоборот, с момента воссоединения Крыма с Российской Федерацией все народы и национальности, которые проживают на территории полуострова, получили поддержку. В том числе и крымско-татарский народ, который был наконец реабилитирован, чего не сделала Украина за все 23 года, пока Крым был в ее составе", — отметил депутат.

Заседание Генеральной ассамблеи ООН
© REUTERS / Brendan McDermid
По инерции: ГА ООН приняла жесткую и бессмысленную резолюцию по Крыму

По его словам, защите прав человека в Крыму уделяется большое внимание, а данные, на которых основана резолюция, получены не на территории ремпублики, а с Украины "от экспертов, которые якобы разбираются в ситуации на полуострове, но не были там ни в 2014 году, ни сейчас".

В Кремле также считают неправильной принятую резолюцию. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с ними", — заявил он.

Политическая провокация

Депутат Госдумы Сергей Железняк назвал, в свою очередь, принятую резолюцию "политической провокацией". Он отметил, что документ подготовили Украина и ряд "антироссийски настроенных политиков в ЕС и США".

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Frank Franklin II
"Это подрывает авторитет ООН": чего добивается Генассамблея в Крыму

"Точно так же, как предыдущие аналогичные инициативы Киева, она не имеет ничего общего с реальным положением дел с правами человека, свободой вероисповедания и обучением на родных языках в Крыму", — цитирует члена комитета Госдумы по международным делам его пресс-служба.

Депутат также напомнил, что многие западные политики уже побывали в Крыму и "поняли, что целью украинских "борцов за права человека" является фабрикация вранья о нашей стране".

С чего все началось

За резолюцию по Крыму проголосовали 70 государств, против — 26, еще 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу, большинство европейских стран и США.

Набережная имени Валентины Терешковой в Евпатории. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Принятая ГА ООН резолюция по Крыму не отражает реалии, считают в ОП

Пятистраничная резолюция, принятая Генассамблеей, осуждает "меры и практику дискриминации российскими оккупационными властями жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам". Кроме того, осуждается "незаконное навязывание законов, юрисдикции и администрирования в оккупированном Крыму" со стороны России.

В резолюции Москву "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

При этом никаких доказательств "дискриминации" в документе нет.

Послушное большинство
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Послушное большинство

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