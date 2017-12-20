Евросоюз назвал условия сохранения безвизового режима с Украиной

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Брюссель потребовал от Киева немедленных действий для того, чтобы украинцы продолжали ездить в Европу без виз. Еврокомиссия опубликовала отчет в рамках нового механизма приостановки безвизовых режимов.

В нем отмечается, что Украина в целом выполняет условия визовой либерализации, однако Киеву следует обратить внимание на ряд моментов. В документе выдвигается шесть требований.

Так, в Брюсселе рассчитывают на усиление сотрудничества Киева с институтами ЕС для предотвращения рисков нерегулярной миграции, ждут проведения кампании по информированию об обязанностях и правах граждан в рамках безвизового режима и требуют немедленного восстановить авторитет Национального агентства по предотвращению коррупции и обеспечить независимость проведения реформ путем создания высшего антикоррупционного суда.

Кроме того, Евросоюз потребовал отменить поправки, касающиеся электронного декларирования доходов антикоррупционных активистов, и усилить борьбу с оргпреступностью.

Безвизовый режим со странами Шенгенской зоны действует для украинцев с 11 июня. Евросоюз оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая будет расценена как источник миграционной угрозы.