Представитель Киева: Россия готова вернуть офицеров в СЦКК при ряде условий

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Представитель России в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе заявил о готовности вернуть российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) при условии обеспечения безопасности и утверждении статуса этого органа, утверждает представитель Киева в этой подгруппе Евгений Марчук.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, покинули территорию ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

"Только что представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определённых условиях. Это утверждение положения об СЦКК, их статуса, гарантий безопасности и тому подобное", — написал Марчук на своей странице в Facebook в среду.