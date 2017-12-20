КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов надеется, что "нормандская четверка" (Франция, Германия, Россия и Украина) даст оценку решению РФ о выводе офицеров из Совместного центра контроля и координации прекращения огня в Донбассе (СЦКК).
"Я надеюсь, что "нормандский формат", который должен состояться, даст четкую оценку попытке России идти путем эскалации", — заявил Турчинов журналистам в среду, их общение транслировало украинское телевидение.