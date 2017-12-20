Россия и Литва подписали документы о демаркации общей границы

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД Литвы Гинтаутас Васюлис и посол МИД России Алексей Обухов подписали документы о демаркации общей государственной границы, сообщила в среду пресс-служба МИД Литвы.

Калининградская область не имеет общих границ с остальной территорией России, находится в окружении стран Евросоюза — Польши и Литвы. Общая протяженность границ, включая морские участки в Куршском и Калининградском заливах, составляет 648,3 километра. Из них сухопутная граница с Польшей — 236,3 километра, с Литвой — 285,9 километра, морские участки — 126,1 километра. В мае 2010 года совместно российской, польской и литовской сторонами был установлен пограничный знак, который является стыком границ трех государств. Основной этап демаркации границы Литвы и РФ завершился в декабре 2015 года установлением последнего пограничного знака возле пункта пропуска Чернышевское-Кибартай.

"Подписаны итоговые документы демаркации государственной границы Литовской Республики и Российской Федерации: протокол-описание прохождения линии государственной границы Литовской Республики и Российской Федерации, карта государственной границы, протоколы пограничных знаков, каталог координат и высот пограничных знаков и заключительный протокол совместной Литовско-Российской демаркационной комиссии", — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, с подписанием документов была завершена работа совместной комиссии по демаркации границы Литвой и Россией. Подписанные Васюлисом и Обуховым документы будут представлены правительствам двух стран. После утверждения документов в обеих странах и вступления их в силу, будет полностью завершен процесс демаркации всей государственной границы Литвы.

По данным МИД Литвы, совместная литовско-российская демаркационная комиссия была сформирована в 2006 году. С начала работы комиссии состоялось в общей сложности 43 заседания. За годы работы комиссии в общей сложности было установлено 559 пограничных знаков.