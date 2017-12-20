Вучич объяснил, почему Сербия не хочет в НАТО

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сербия намерена самостоятельно защищать свой суверенитет, не вступать в военные союзы, в том числе в НАТО из-за "тяжелой" истории отношений Белграда и альянса, заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Сербия является единственной страной, которая хочет иметь свою армию и сохранять нейтралитет, мы не хотим участвовать ни в каком военном союзе", — заявил он на лекции в МГИМО.

Он отметил, что не раз был на саммитах НАТО, где прямо говорил, что "Сербия в НАТО не хочет".

"Сербия не пойдет в НАТО. Сербия приняла в Народной Скупщине решение о военном нейтралитете, мы хотим сами защищать свое небо и свою страну, это является решением нашего народа. Нам слишком тяжела история, связанная с НАТО, чтобы мы вообще размышляли о том, чтобы стать частью НАТО", — добавил президент.

Он подчеркнул, что заявляет об этом как в Москве, так и в Вашингтоне, и, по его словам, в альянсе уже это понимают.