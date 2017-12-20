Рассмотрение иска Саакашвили к Порошенко по гражданству отложили

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Высший административный суд Украины из-за реформы судебной системы не будет рассматривать 21 декабря иск экс-главы Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о лишении украинского гражданства, сообщил в среду РИА Новости его адвокат Руслан Чернолуцкий.
"Заседания не будет из-за ликвидации суда. Когда состоится заседание, нам пока неизвестно. Мы сделали запрос и ожидаем ответ", — сказал Чернолуцкий.
В суде РИА Новости в среду сообщили, что пока не располагают информацией относительно даты рассмотрения дела.
В рамках судебной реформы на Украине 15 декабря Высший административный суд страны прекращает свою процессуальную деятельность и начинает процедуру ликвидации. С этого дня начинает работу Верховный суд.
Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Политик 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.