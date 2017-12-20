Польша заявила о готовности судиться с Еврокомиссией из-за санкций

Акция протеста после реформирования судебной системы перед президентским дворцом в Варшаве. Архивное фото

Акция протеста после реформирования судебной системы перед президентским дворцом в Варшаве. Архивное фото

ВАРШАВА, 20 дек — РИА Новости. Польша готова отстаивать свои интересы в суде Евросоюза, заявил МИД республики, комментируя запуск Еврокомиссией санкционной процедуры в отношении Варшавы.

"Мы считаем, что сомнения в том, соответствует ли национальное законодательство законодательству ЕС, должны быть урегулированы в суде", — заявили в ведомстве.

В МИД рассчитывают, что "независимый и беспристрастный судебный орган" не будет руководствоваться "предвзятыми политическими оценками".

ЕК сегодня решила начать санкционную процедуру в отношении Польши. ЕС увидел в ее судебной реформе отступление от демократических норм.

В результате Польша может лишиться права голоса в Совете ЕС, в случае если другие страны — члены сообщества одобрят это решение.

Ранее польский сенат принял окончательную редакцию спорных законов о Верховном суде и Национальном судебном совете, которые предложил президент Анджей Дуда. Однако при рассмотрении в сейме в документы внесли поправки, с учетом которых законопроекты стали значительно отличаться от представленных президентом и вновь вызвали критику со стороны оппозиции.

Между тем, по мнению первого председателя Европейского совета Хермана Ван Ромпея, лишить Польшу голоса в Совете ЕС нереально, поскольку "уже сейчас очевидно", что среди стран — членов по этому вопросу не будет единогласия.

Согласно процедуре, сначала решение Еврокомиссии должны одобрить не менее 22 из 28 государств Евросоюза. Если это произойдет, то затем его надлежит утвердить главам государств и правительств всех входящих в сообщество стран.