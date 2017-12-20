Минобороны Грузии заявило о намерении углублять сотрудничество с НАТО

ТБИЛИСИ, 20 дек – РИА Новости. Министр обороны Грузии Леван Изория подвел итоги сотрудничества с НАТО в 2017 году, отметив положительную динамику и намерение еще больше развивать отношения.
"Грузинская сторона выполняет все требования НАТО, мы удовлетворяем необходимые стандарты, наше сотрудничество все больше углубляется… нашим главным национальным приоритетом вновь остается имплементация пакета НАТО (SNGP). В этих рамках у нас есть большой успех с точки зрения совместных учений", — заявил Изория.
Изория добавил, что "в фонд развития оборонных способностей партнеры и члены НАТО аккумулировали 2 миллиона евро".
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным.