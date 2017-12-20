Минобороны Грузии заявило о намерении углублять сотрудничество с НАТО

Во время учений Грузия-НАТО Достойный партнер 2017 на полигоне Вазиани в Грузии. Архивное фото

Во время учений Грузия-НАТО Достойный партнер 2017 на полигоне Вазиани в Грузии. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 20 дек – РИА Новости. Министр обороны Грузии Леван Изория подвел итоги сотрудничества с НАТО в 2017 году, отметив положительную динамику и намерение еще больше развивать отношения.

Министр выступил в среду на парламентских комитетских слушаниях. По словам Изория, проведенные в министерстве реформы служат повышению совместимости с НАТО. Изория отметил, что альянс считает Грузию надежным партнером.

"Грузинская сторона выполняет все требования НАТО, мы удовлетворяем необходимые стандарты, наше сотрудничество все больше углубляется… нашим главным национальным приоритетом вновь остается имплементация пакета НАТО (SNGP). В этих рамках у нас есть большой успех с точки зрения совместных учений", — заявил Изория.

Изория добавил, что "в фонд развития оборонных способностей партнеры и члены НАТО аккумулировали 2 миллиона евро".

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным.