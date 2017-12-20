Родственница Асада получила статус беженки в Германии

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вдова двоюродного брата сирийского президента Башара Асада получила статус беженки в Германии, гласит опубликованное в среду решение административного суда города Мюнстер.
Отмечается, что суд уведомил стороны процесса о данном решении 19 декабря. Его можно оспорить в течение месяца.
Истица, которая имеет сирийское и ливанское гражданство, с 1993 года была замужем за двоюродным братом Асада. Ее супруг занимал одну из ведущих позиций в сирийской армии, а в 2014 году умер при невыясненных обстоятельствах. Ее сын в январе 2016 года был приговорен в Сирии к 20 годам тюрьмы за убийство, после того как в ходе уличной ссоры застрелил полковника ВВС страны.
В сентябре 2015 года на женщину было свершено нападение, и уже в октябре она покинула Сирию и некоторое время жила в Ливане. Оттуда в июле 2016 года она отправилась в Германию, где подала заявку на получение статуса беженки. Однако в январе 2017 года BAMF отклонило ее запрос.
В настоящее время женщина проживает в районе Варендорф в земле Северный Рейн-Вестфалия