Родственница Асада получила статус беженки в Германии

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вдова двоюродного брата сирийского президента Башара Асада получила статус беженки в Германии, гласит опубликованное в среду решение административного суда города Мюнстер.

"Административный суд Мюнстера решением от 5 декабря 2017 года… обязывает Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) признать за вдовой двоюродного брата сирийского президента Башара Асада право на статус беженки", — говорится в решении суда.

Отмечается, что суд уведомил стороны процесса о данном решении 19 декабря. Его можно оспорить в течение месяца.

Истица, которая имеет сирийское и ливанское гражданство, с 1993 года была замужем за двоюродным братом Асада. Ее супруг занимал одну из ведущих позиций в сирийской армии, а в 2014 году умер при невыясненных обстоятельствах. Ее сын в январе 2016 года был приговорен в Сирии к 20 годам тюрьмы за убийство, после того как в ходе уличной ссоры застрелил полковника ВВС страны.

В сентябре 2015 года на женщину было свершено нападение, и уже в октябре она покинула Сирию и некоторое время жила в Ливане. Оттуда в июле 2016 года она отправилась в Германию, где подала заявку на получение статуса беженки. Однако в январе 2017 года BAMF отклонило ее запрос.

Женщина подала апелляцию на решение ведомства в суд, сославшись на то, что в случае возвращения в Сирию или Ливан ее жизнь с высокой долей вероятности вновь окажется под угрозой из-за родства с президентом Асадом. Истица заявила, что опасается преследования как со стороны различных оппозиционных группировок в Сирии, так и со стороны действующих властей. Суд счел эти основания достаточными, чтобы вынести решение в пользу женщины и таким образом гарантировать ей убежище в Германии.

В настоящее время женщина проживает в районе Варендорф в земле Северный Рейн-Вестфалия