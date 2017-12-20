Польша продолжит реформы, несмотря на санкции Евросоюза

ВАРШАВА, 20 дек – РИА Новости. Польша продолжит законодательную реформу, несмотря на санкции Евросоюза, заявил министр юстиции Польши Збигнев Зебро на пресс-конференции в среду.
"Я принимаю это решение спокойно. Речь идет о политике, а не о верховенстве закона… Польша является страной, правовым государством. Мы должны продолжить реформу юстиции, — сказал Зебро.
Ранее Еврокомиссия предупреждала Варшаву, что из-за проведения реформы судебной системы в отношении Польши может быть применена седьмая статья договора о Европейском союзе. Для Польши это чревато лишением права голоса в Совете ЕС, если другие страны-члены сообщества одобрят такое решение.
Между тем, по мнению первого председателя Европейского совета (2009-2014) Хермана Ван Ромпея, лишить Польшу голоса в Совете ЕС за имеющее место, по мнению институтов сообщества, отступление от демократических норм нереально, поскольку "уже сейчас очевидно", что среди стран-членов ЕС по этому вопросу не будет достигнуто требуемое единогласие.
В процедурном порядке первоначально решение Еврокомиссии должны утвердить не менее 22 государств ЕС. Если это произойдет, окончательное решение надлежит единогласно принять главам государств и правительств.