Грузия разместила на своей территории французские ПВО

ТБИЛИСИ, 20 дек – РИА Новости. Французская система противовоздушной обороны уже размещена в Грузии, заявил в среду министр обороны Леван Изория на комитетских слушаниях в парламенте.
"Мы приобрели техническое оборудование, которое уже находится в Грузии… Мы сделаем все возможное, чтобы в рамках первой фазы сотрудничества наше воздушное пространство было более защищено, и мы готовы продолжить работу над второй фазой с нашими французскими коллегами", — заявил министр.
Он добавил, что вторая фаза предусматривает переподготовку французской стороной грузинских офицеров, которые будут управлять ПВО.