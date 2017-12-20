В Германии потребовали от Порошенко определиться, президент он или олигарх

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В правящей партии Германии ХДС раскритиковали украинского президента Петра Порошенко за недостаточные усилия по борьбе с коррупцией, пишет Bild.

"Петр Порошенко должен решить, хочет ли он быть президентом или олигархом", — цитирует издание председателя комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена. По его словам, Украина должна принять решительные меры, чтобы остановить "разгул коррупции", которая, как отметил парламентарий, "начинается с руководства страны".

Порошенко критикуют также за то, что его состояние продолжает расти, хотя в 2014 году он публично обещал продать свою компанию Roshen, напоминает Bild. Тем не менее, бизнес украинского президента все же демонстрирует тенденцию к расширению, пишет издание.

Депутат Европарламента Элмар Брок в комментарии Bild также выразил мнение, что украинские власти не уделяют достаточного внимания борьбе с коррупцией. "Отсутствует всестороннее осуществление антикоррупционных мер", — считает он.

Как заявил изданию еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан, успехи Украины в борьбе с коррупцией, а также повышением открытости и прозрачности при госзакупках и продажах госимущества недостаточны.

На следующей неделе на Украину направится представитель Берлина и Евросоюза, который должен будет объяснить Порошенко "всю серьезность ситуации", пишет Bild.

Активизация борьбы с коррупцией на Украине, в частности, создание в стране антикоррупционного суда является одним из условий для осуществления третьего транша макрофинансовой помощи ЕС. Многие европейские политики не раз отмечали, что Киеву необходимо прилагать больше усилий для выполнения требований, выдвинутых европейскими странами.