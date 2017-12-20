Эрдоган поручил сделать все необходимое для взлома телефона убийцы Карлова

АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган дал указание главному прокурору Анкары Юкселю Коджаману сделать все необходимое для разблокировки мобильного телефона сотрудника полиции Мевлюта Алтынташа, убившего посла России в Турции Андрея Карлова в декабре прошлого года, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Посол был застрелен 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

Отмечается, что Эрдоган встретился с Коджаманом в связи с годовщиной убийства Карлова. Прокурор проинформировал турецкого лидера о ходе расследования. Предполагается, что к процессу разблокировки телефона убийцы будет подключено турецкое Управление информационных технологий и связи.

По данным источника издания, в прокуратуре Анкары изначально связались с израильской компанией для взлома пароля к мобильному телефону Алтынташа, но переговоры прекратились после того, как компания потребовала около 20 тысяч долларов за услугу и доставку телефона в Израиль, причем без гарантии результата.

Отмечается, что в начале этой недели Анкару посетили российские следователи, которые также обсудили с турецкими коллегами методы разблокировки телефона Алтынташа и предложили содействие российской стороны. Возможно также участие одной из индийских компаний, которая не требует вывоза телефона за границу для взлома пароля. Турецкие следователи высказали российским коллегам свою версию преступления, в котором Анкара обвиняет организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

По данным источников турецких СМИ, следствие установило, что переписка убийцы Карлова по электронной почте и в социальных сетях была удалена спустя 2,5 часа после покушения. При этом файлы были стерты посредством удаленного подключения из одного из студенческих общежитий на Северном Кипре.

Обращение турецкой прокуратуры с просьбой оказать содействие в восстановлении электронной переписки было отклонено американской компанией Google. Также ни к чему не привела переписка турецких следственных органов с ФБР по вопросу восстановления стертых файлов с компьютера Алтынташа.

Ранее в рамках расследования убийства Карлова были задержаны 30 человек, 13 из которых освобождены под подписку о невыезде. Кроме того, арестованы четыре человека, в том числе три сотрудника полиции. Против двух арестованных выдвинуто обвинение в причастности к террористической организации. Двух других обвиняют в организации убийства и соучастии в нем.