Эрдоган поручил сделать все необходимое для взлома телефона убийцы Карлова

АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган дал указание главному прокурору Анкары Юкселю Коджаману сделать все необходимое для разблокировки мобильного телефона сотрудника полиции Мевлюта Алтынташа, убившего посла России в Турции Андрея Карлова в декабре прошлого года, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Посол был застрелен 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.
Отмечается, что Эрдоган встретился с Коджаманом в связи с годовщиной убийства Карлова. Прокурор проинформировал турецкого лидера о ходе расследования. Предполагается, что к процессу разблокировки телефона убийцы будет подключено турецкое Управление информационных технологий и связи.
По данным источника издания, в прокуратуре Анкары изначально связались с израильской компанией для взлома пароля к мобильному телефону Алтынташа, но переговоры прекратились после того, как компания потребовала около 20 тысяч долларов за услугу и доставку телефона в Израиль, причем без гарантии результата.
Отмечается, что в начале этой недели Анкару посетили российские следователи, которые также обсудили с турецкими коллегами методы разблокировки телефона Алтынташа и предложили содействие российской стороны. Возможно также участие одной из индийских компаний, которая не требует вывоза телефона за границу для взлома пароля. Турецкие следователи высказали российским коллегам свою версию преступления, в котором Анкара обвиняет организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
По данным источников турецких СМИ, следствие установило, что переписка убийцы Карлова по электронной почте и в социальных сетях была удалена спустя 2,5 часа после покушения. При этом файлы были стерты посредством удаленного подключения из одного из студенческих общежитий на Северном Кипре.
Обращение турецкой прокуратуры с просьбой оказать содействие в восстановлении электронной переписки было отклонено американской компанией Google. Также ни к чему не привела переписка турецких следственных органов с ФБР по вопросу восстановления стертых файлов с компьютера Алтынташа.
Ранее в рамках расследования убийства Карлова были задержаны 30 человек, 13 из которых освобождены под подписку о невыезде. Кроме того, арестованы четыре человека, в том числе три сотрудника полиции. Против двух арестованных выдвинуто обвинение в причастности к террористической организации. Двух других обвиняют в организации убийства и соучастии в нем.
Родные и близкие, бывшие коллеги, сотрудники Министерства иностранных дел и российские политики пришли в четверг в высотку МИД, чтобы попрощаться с Андреев Карловым, послом России в Турции.
Траурную церемонию посетил Владимир Путин. Президент возложил букет темных роз к гробу, простился с дипломатом и принес соболезнования семье. Глава государства пообщался с вдовой и сыном убитого посла.
У входа в здание Министерства иностранных дел России в Москве стоят венки от Турции.
С погибшим коллегой простился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что сейчас "нельзя поддаваться эмоциям, нужно бороться с терроризмом и на дальних рубежах". "Он был замечательным человеком, всегда боролся за интересы страны", — добавил Зюганов.
Вооруженное нападение на российского дипломата произошло 19 декабря в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.
Для того, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, президент России Владимир Путин перенес большую пресс-конференцию, намеченную ранее на этот день.
Путин посмертно присвоил Карлову звание Героя России. Президент был лично знаком с Карловым, он назвал его блестящим дипломатом, интеллигентным и добрым человеком.
В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".
Траурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в Министерстве иностранных дел России.
Траурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в Министерстве иностранных дел России.
После церемонии прощания, прошедшей в Министерстве иностранных дел РФ, гроб с телом Андрея Карлова прибыл в главный кафедральный храм столицы.
Когда траурный кортеж прибыл на территорию храма, зазвучал колокол.
На ступенях у храма Христа Спасителя в память об убитом российском дипломате из свечей выложен православный крест.
В храме собрались бывшие коллеги посла, которые работали с ним в Первом департаменте Азии МИД РФ, Консульском департаменте, Посольстве РФ в КНДР.
Отпевание возглавил патриарх Кирилл, лично, по его словам, знавший дипломата.
В бытность послом РФ в КНДР в 2001-2006 годах Карлов много сделал для развития там церковной жизни, в частности, содействовал строительству православного храма.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Марина Карлова, вдова посла РФ в Турции Андрея Карлова, во время отпевания российского дипломата в храме Христа Спасителя.
Траурная процессия у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Андрей Карлов был похоронен на Химкинском кладбище Москвы.
Караул на церемонии похорон посла России в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве.
Церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей.