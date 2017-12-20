ЕК запускает в отношении Польши санкционную процедуру

БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия (ЕК) в среду приняла решение начать санкционную процедуру в отношении Польши за допущенное, по мнению исполнительной коллегии Евросоюза, властями этой страны отступление от демократических норм в результате судебной реформы, сообщил первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс.

"Комиссия решила задействовать статью 7(1)" — сказал он журналистам в Брюсселе.

По его словам, на сегодня у ЕК "нет других вариантов". Данная санкционная мера запускается в отношении государства ЕС впервые.

Тиммерманс сообщил, что ЕК теперь уведомит о своем решении Совет ЕС. Вместе с тем он заявил, что ЕК готова в консультациях с Советом ЕС и Европарламентом пересмотреть принятое исполнительной коллегией решение, если власти Польши в ближайшие три месяца выполнят требования Брюсселя по внесению надлежащих поправок в судебное законодательство.

Речь идет о применении в отношении Польши статьи 7 договора о Европейском союзе. ЕК из-за реформирования польской судебной системы ранее пригрозила Варшаве активацией данной статьи, что чревато для Польши лишением права голоса в Совете ЕС, в случае если другие страны-члены сообщества одобрят такое решение.

Ранее польский сенат принял окончательную редакцию спорных законов о Верховном суде и Национальном судебном совете, проект которых предложил президент Анджей Дуда. При этом в ходе рассмотрения в сейме в проекты были внесены поправки, с учетом которых документы значительно отличаются от предложенных президентом и вновь вызывают критику со стороны оппозиции.

Между тем, по мнению первого председателя Европейского совета (2009-2014) Хермана Ван Ромпея, лишить Польшу голоса в Совете ЕС за имеющее место, по мнению институтов сообщества, отступление от демократических норм нереально, поскольку "уже сейчас очевидно", что среди стран-членов ЕС по этому вопросу не будет достигнуто требуемое единогласие.

В процедурном порядке первоначально решение Еврокомиссии должны утвердить не менее 22 из 28 государств ЕС. Если это произойдет, окончательное решение надлежит единогласно принять 28 главам государств и правительств.