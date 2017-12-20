БАНГКОК, 20 дек – РИА Новости. Матрос рыболовецкого траулера, гражданин Таиланда, вернулся домой, проведя полгода в плавании, и был принят родными за привидение, так как по документам он умер и был кремирован в мае 2017 года, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.

Сакхон Сачива, который провел полгода в плавании на рыболовецком судне, почти не заходя в порты, вернулся в родной поселок в таиландской провинции Сисакет в прошлое воскресенье, вызвав панику среди родных и соседей, которые были уверены, что их посетило привидение, пока не потрогали его руками, пишет газета.

Как выяснилось, 18 мая 2017 года бангкокская полиция направила семье Сачивы уведомление о его смерти от желудочно-кишечного заболевания в одной из больниц таиландской столицы. Через несколько дней родственники приехали в Бангкок, забрали в больнице тело в закрытом гробу и кремировали его в храме, ближайшем к родному поселку. На имя Сачивы было оформлено свидетельство о смерти, и он юридически был признан скончавшимся.

Моряк рассказал, что в самом начале плавания другой матрос, гражданин Мьянмы, украл у него идентификационную карточку гражданина Таиланда и скрылся при заходе в один из портов. Сачива, который не мог часто связываться с родными по мобильной связи из-за отсутствия сигнала в открытом море, после этого случая с близкими ни разу не разговаривал, так как траулер больше не заходил в таиландские порты до самого окончания плавания. Новую идентификационную карточку взамен украденной он получил в регистрационном отделе администрации портового города, в котором сбежал с судна мьянманский матрос, через два дня после кражи.

Теперь, несмотря на наличие карточки, мужчине предстоит длительный процесс восстановления своего статуса как живого человека, сообщает Nation.

В среду Сачива дал показания полиции, которая пытается выяснить личность мужчины, умершего и кремированного в мае под его именем, говорится в сообщении.