БАНГКОК, 20 дек – РИА Новости. Матрос рыболовецкого траулера, гражданин Таиланда, вернулся домой, проведя полгода в плавании, и был принят родными за привидение, так как по документам он умер и был кремирован в мае 2017 года, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.
Как выяснилось, 18 мая 2017 года бангкокская полиция направила семье Сачивы уведомление о его смерти от желудочно-кишечного заболевания в одной из больниц таиландской столицы. Через несколько дней родственники приехали в Бангкок, забрали в больнице тело в закрытом гробу и кремировали его в храме, ближайшем к родному поселку. На имя Сачивы было оформлено свидетельство о смерти, и он юридически был признан скончавшимся.
Теперь, несмотря на наличие карточки, мужчине предстоит длительный процесс восстановления своего статуса как живого человека, сообщает Nation.
В среду Сачива дал показания полиции, которая пытается выяснить личность мужчины, умершего и кремированного в мае под его именем, говорится в сообщении.