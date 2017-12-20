МИД сожалеет, что ряд стран не поддержал проект против героизации нацизма

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва сожалеет, что США, Украина и ряд других стран отказались поддержать в Генеральной Ассамблее ООН резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Генассамблея ООН во вторник одобрила российский проект резолюции по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией, осуждающей прославление нацизма. Он был принят большинством голосов, против выступили только США и Украина. Сорок девять стран, в том числе европейские, воздержались.

"Вызывает сожаление позиция делегаций, которые не оказывают поддержку этой резолюции, прикрываясь заботой о свободе выражения мнения", — говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в среду.

"Широкая поддержка российской инициативы и растущее из года в год число ее соавторов подтверждают важность в современных условиях борьбы с героизацией нацизма и неонацизмом, сохранения исторической памяти об ужасах, которые принесла человечеству Вторая мировая война, и о тех, кто отдал свои жизни во имя Победы", — отмечается в нем.

В документе, который был принят Генассамблеей, отражается "глубокая озабоченность по поводу участившихся попыток и действий, направленных на осквернение или разрушение памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконную эксгумацию или перенос останков таких лиц". В тексте осуждаются инциденты, связанные с прославлением и пропагандой идей нацизма. В документе отмечается рост числа инцидентов расистского характера по всему миру. Проект резолюции также "безоговорочно осуждает любое отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости".