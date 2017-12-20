Суд на Украине продлил арест журналисту Муравицкому на два месяца

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Королёвский районный суд Житомира продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому на Украине в государственной измене за свои публикации в СМИ, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гожый.

Срок содержания Муравицкого истекал 2 января.

"В ходе судебного заседания, которое прошло сегодня, гособвинение подняло вопрос о продлении срока содержания под стражей, мы как защита были против. Однако суд отказал в освобождении и оставил Муравицкого под стражей еще на два месяца", — сказал Гожый.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.