В ЛНР обеспокоены сокращением числа патрулей ОБСЕ у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (263)

ЛУГАНСК, 20 дек — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике обеспокоены сокращением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ количества патрулей, проводящих мониторинг ситуации у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"По-прежнему принцип работы СММ ОБСЕ на территории ЛНР вызывает беспокойство. Представители миссии существенно сократили количество своих патрулей, осуществляющих мониторинг вдоль линии соприкосновения, что не позволяет объективно оценивать соблюдение режима прекращения огня со стороны ВСУ", — сообщил спикер.

Марочко подчеркнул, что в сегодняшнем отчете отсутствует информация по разрушениям и жертвам среди мирного населения в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов ЛНР, произошедших накануне.

Ранее оперативное командование самопровозглашенной ДНР попросило первого замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга повлиять на сотрудников миссии, которые, по утверждению властей республики, отказываются фиксировать нарушения режима прекращения огня в Донбассе.

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