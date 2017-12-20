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В мире

"Это подрывает авторитет ООН": чего добивается Генассамблея в Крыму

15:1220.12.2017
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© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООНЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Frank Franklin II

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН во вторник приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина". О содержании этого документа и о том, как он был принят, — в материале РИА Новости.

К чему призывают Россию

Пятистраничная резолюция, принятая Генассамблеей, осуждает "меры и практику дискриминации российскими оккупационными властями жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам". При этом никаких доказательств "дискриминации" в документе нет. Кроме того, осуждается "незаконное навязывание законов, юрисдикции и администрирования в оккупированном Крыму со стороны Российской Федерации".

Вид на Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Кремле считают формулировки резолюции ООН по Крыму неправильными

Требования к Москве содержат 12 пунктов. В частности, организация "настоятельно призывает" Кремль:

  • Положить конец нарушениям прав жителей Крыма, включающим дискриминацию, "произвольные задержания, пытки и другие жестокие и бесчеловечные или унижающие человеческое достоинство методы обращения", а также отменить все дискриминационные законы;
  • Уважать законы, действующие на Украине, и отменить все российские законы, нарушающие международные нормы;
  • Немедленно освободить всех задержанных "с нарушением элементарных норм справедливости" и вернуть обратно всех депортированных из Крыма;
  • Привлечь всех причастных к таким нарушениям к ответственности;
  • Создать безопасную и благоприятную среду для работы журналистов, правозащитников и адвокатов;
  • Восстановить права всех лиц, подвергшихся дискриминации на основании происхождения или религиозной принадлежности, отменить запреты на деятельность культурных или религиозных учреждений, НПО, правозащитных организаций, восстановить права членов этнических общин — в частности, крымских татар и украинцев;
  • Обеспечить доступность образования на украинском и татарском языках;
  • Отменить запреты на въезд в Крым лидеров крымско-татарского "Меджлиса"*;
  • Прекратить практику призыва жителей Крыма в Вооруженные силы России, в том числе методами давления или пропаганды.

Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Сергей Железняк: "Солидные международные организации, такие как ООН, обязаны тщательно изучать истинное положение дел, взвешенно относиться к любым политическим провокациям и самостоятельно давать оценки происходящим в мире событиям".

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание ООН в Нью-Йорке

В заключение Россию призывают "полностью и немедленно сотрудничать" с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ и Советом Европы по вопросам в области прав человека в Крыму.

Резолюция меньшинства

Данный документ Генассамблеи — третий, посвященный ситуации в Крыму. Первый (68/262) был принят в марте 2014 года. Тогда ООН заявила, что подтверждает территориальную целостность Украины, и подчеркнула, что проведенный на полуострове референдум "не имеет законной силы". Вторую резолюцию (71/205) Генассамблея приняла в декабре 2016-го: она также касалась ситуации с правами человека в Крыму.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов: "Я уже говорил, что эта резолюция не отражает ни реальную ситуацию в Крыму, ни мнение крымчан, а транслирует пропагандистские мифы Киева. Террористический киевский режим вообще не имеет никакого права рассуждать о правах человека. Считаю, что подобные резолюции подрывают авторитет ООН".

Нынешний документ, по сути, повторяет предыдущий. Внесенный в него ряд изменений придает резолюции более ярко выраженный антироссийский характер. В частности, учтено начало процесса "Украина против России" в Международном суде ООН, осуждается "автоматическое" присвоение крымчанам российского гражданства, а также затрагивается проблема доступа международных наблюдателей на полуостров. 

© РИА Новости / Алена ПоповаПерейти в фотобанкЦеремония выдачи первых российских паспортов крымчанам в Керчи
© РИА Новости / Алена Попова
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Церемония выдачи первых российских паспортов крымчанам в Керчи
Заседание Генеральной ассамблеи ООН
© REUTERS / Brendan McDermid
По инерции: ГА ООН приняла жесткую и бессмысленную резолюцию по Крыму

Текст нового документа был составлен Украиной в соавторстве с тремя десятками стран, среди которых (помимо США и членов Евросоюза) — Албания, Австралия, Грузия, Микронезия, Черногория, Молдавия и Турция. Позиция и доводы России не были учтены вовсе.

За принятие резолюции проголосовали 70 стран. Против — 26, включая Россию, Армению, Белоруссию, Боливию, Венесуэлу, Индию, Казахстан, Китай, КНДР, Кубу, Сербию, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР. Однако большинство — 76 государств — воздержалось. Главным образом это страны Африки и Латинской Америки.

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров: "Документ носит рекомендательный характер. Но очень странно воспринимать всерьез рекомендации данной резолюции. За нее проголосовали 70 государств, но большинство стран были либо против, либо воздержались, а некоторые вообще не участвовали в голосовании. Эта резолюция — мнение находящихся в настоящее время в ООН постоянных представителей конкретных государств. Поэтому мне кажется, что это очень конъюнктурный документ".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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mr.strannik-3
Не читая до конца!
1.Привлечь к ответственности всех причастных к написанию резолюции ООН.
2.Генерального секретаря под конвоем привести в Крым и не выпускать 5 суток, пока не очнется и не пообщается с населением (с прохожими, а не кулуарно с подставными лицами) всех национальностей.
3.Не оповещая Украинскую сторону, вывезти на границу с Украиной и отпустить с миром в Киев.
Пусть после этого делает выводы , а не сидя за "кухонным" столом со своими хозяевами.
15:51
20.12.2017
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Александр Гриненко
Это просто пропасть, только и всего!...Наглость, хамство и всякий беспредел со стороны этой уже давно не ООН а госдеповский цех ОРП (Организация Распада Наций) Которая нагло влазит во всё что есть на земле!?! и ведёт мир к катастрофе!,,,
15:45
20.12.2017
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