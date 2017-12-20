"Это подрывает авторитет ООН": чего добивается Генассамблея в Крыму

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН во вторник приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина". О содержании этого документа и о том, как он был принят, — в материале РИА Новости.

К чему призывают Россию

Пятистраничная резолюция, принятая Генассамблеей, осуждает "меры и практику дискриминации российскими оккупационными властями жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам". При этом никаких доказательств "дискриминации" в документе нет. Кроме того, осуждается "незаконное навязывание законов, юрисдикции и администрирования в оккупированном Крыму со стороны Российской Федерации".

Требования к Москве содержат 12 пунктов. В частности, организация "настоятельно призывает" Кремль:

Положить конец нарушениям прав жителей Крыма, включающим дискриминацию, "произвольные задержания, пытки и другие жестокие и бесчеловечные или унижающие человеческое достоинство методы обращения", а также отменить все дискриминационные законы;

Уважать законы, действующие на Украине, и отменить все российские законы, нарушающие международные нормы;

Немедленно освободить всех задержанных "с нарушением элементарных норм справедливости" и вернуть обратно всех депортированных из Крыма;

Привлечь всех причастных к таким нарушениям к ответственности;

Создать безопасную и благоприятную среду для работы журналистов, правозащитников и адвокатов;

Восстановить права всех лиц, подвергшихся дискриминации на основании происхождения или религиозной принадлежности, отменить запреты на деятельность культурных или религиозных учреждений, НПО, правозащитных организаций, восстановить права членов этнических общин — в частности, крымских татар и украинцев;

Обеспечить доступность образования на украинском и татарском языках;

Отменить запреты на въезд в Крым лидеров крымско-татарского "Меджлиса"*;

Прекратить практику призыва жителей Крыма в Вооруженные силы России, в том числе методами давления или пропаганды.



Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Сергей Железняк: "Солидные международные организации, такие как ООН, обязаны тщательно изучать истинное положение дел, взвешенно относиться к любым политическим провокациям и самостоятельно давать оценки происходящим в мире событиям".

В заключение Россию призывают "полностью и немедленно сотрудничать" с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ и Советом Европы по вопросам в области прав человека в Крыму.

Резолюция меньшинства



Данный документ Генассамблеи — третий, посвященный ситуации в Крыму. Первый (68/262) был принят в марте 2014 года. Тогда ООН заявила, что подтверждает территориальную целостность Украины, и подчеркнула, что проведенный на полуострове референдум "не имеет законной силы". Вторую резолюцию (71/205) Генассамблея приняла в декабре 2016-го: она также касалась ситуации с правами человека в Крыму.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов: "Я уже говорил, что эта резолюция не отражает ни реальную ситуацию в Крыму, ни мнение крымчан, а транслирует пропагандистские мифы Киева. Террористический киевский режим вообще не имеет никакого права рассуждать о правах человека. Считаю, что подобные резолюции подрывают авторитет ООН".

Нынешний документ, по сути, повторяет предыдущий. Внесенный в него ряд изменений придает резолюции более ярко выраженный антироссийский характер. В частности, учтено начало процесса "Украина против России" в Международном суде ООН, осуждается "автоматическое" присвоение крымчанам российского гражданства, а также затрагивается проблема доступа международных наблюдателей на полуостров.

Текст нового документа был составлен Украиной в соавторстве с тремя десятками стран, среди которых (помимо США и членов Евросоюза) — Албания, Австралия, Грузия, Микронезия, Черногория, Молдавия и Турция. Позиция и доводы России не были учтены вовсе.

За принятие резолюции проголосовали 70 стран. Против — 26, включая Россию, Армению, Белоруссию, Боливию, Венесуэлу, Индию, Казахстан, Китай, КНДР, Кубу, Сербию, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР. Однако большинство — 76 государств — воздержалось. Главным образом это страны Африки и Латинской Америки.

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров: "Документ носит рекомендательный характер. Но очень странно воспринимать всерьез рекомендации данной резолюции. За нее проголосовали 70 государств, но большинство стран были либо против, либо воздержались, а некоторые вообще не участвовали в голосовании. Эта резолюция — мнение находящихся в настоящее время в ООН постоянных представителей конкретных государств. Поэтому мне кажется, что это очень конъюнктурный документ".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.