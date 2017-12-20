Эрдоган раскритиковал твит главы МИД ОАЭ о генерале Фахреддине-паше

АНКАРА, 20 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган подверг резкой критике публикацию главы МИД ОАЭ Абдаллы бен Зейида аль-Нахайяна в Twitter, которая касалась самого Эрдогана и османского генерала Фахреддина-паши.

Фахреддиин-паша (Омер Фахреддин Тюрккан, Факхри-паша) был комендантом Медины в 1916-1919 годах в период арабского восстания протии Османской империи. Возглавляемый им гарнизон османской армии стал последним воинским соединением, сложившим оружие перед войсками Антанты.

Аль-Нахайян поделился в Twitter публикацией одного из пользователей с нелестным отзывом о Турции, Эрдогане и Фахреддине-паше, который, как говорилось в публикации, совершал преступления против местного населения.

"Эй, несчастный, который клевещет на нас! Когда Фахреддин-паша защищал Медину, где были твои предки? Знай свое место, ты не знаешь наш народ, не знаешь Эрдогана и его предков. А мы знаем, с кем и где проворачивают свои дела те, кто своим языком касаются этой светлой личности нашей истории и его славных подвигов в Медине", — заявил Эрдоган, выступая перед главами местных администраций в Анкаре.

Он добавил, что нападки на Турцию со стороны некоторых арабских лидеров связаны с их "неуспешностью и даже предательством".

"Те, кто обвиняет наших предков в краже священных реликвий и доставке их в Стамбул, вызывают жалость. Это не кража, а защита от разграбления со стороны оккупантов. Сыны нашего народа отдали за это свои жизни", — добавил Эрдоган.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что "аль-Нахайяну должно быть стыдно за публикацию, которая направлена на то, чтобы поссорить турок и арабов". Как отметил Калын, Фахреддин-паша уберег Медину от реализации планов Великобритании.